PS5 : les symboles PlayStation placés subrepticement partout sur la console, on a zoomé sur les photos !

Jeudi 11 juin 2020 vers 23h, Sony faisait le reveal de sa PlayStation 5 devant des millions de personnes connectées en live pour assister à sa conférence online qui remplaçait celle que le constructeur avait l'habitude de faire on stage à l'E3. L'occasion de découvrir une machine au look résolument assumé, à l'aspect futuriste en osmose avec ce qu'on avait déjà vu avec la manette DualSense. A l'instar de cette dernière, la PS5 se distingue avec ce duo de couleur noir et blanc tandis que le constructeur a opté pour des coins plus arrondis, ce qui tranche radicalement avec les angles très géométriques de la PS4 et sa devanture biseautée.La machine a été dévoilée donc, ainsi que de nombreux accessoires, telles qu'une télécommande, un casque-audio gaming, une station de recharge pour les manettes et une caméra HD. En regardant de plus près grâce aux images haute résolution envoyées par Sony, on constate que le matériau utilisé pour la console PS5 et l'ensemble des accessoires est en réalité composé des symboles PlayStation. Un détail que l'on retrouvait sur la fameuse PS4 20ème Anniversaire et qui en faisait d'ailleurs l'un de ses charmes certains. Il ne reste plus qu'à découvrir tout cela de nos propres yeux et il faudra pour ce faire attendre novembre prochain.