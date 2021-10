PlayStation Plus : voici la liste des jeux de Novembre 2021, il y a du Knockout City

Le mois d'octobre touche à sa fin et Sony Interactive Entertainment a enfin révélé la liste des jeux qui entreront dans le programme du PlayStation Plus à partir du 2 novembre prochain. Un mois un peu particulier puisqu'en plus des jeux habituels, trois jeux en réalité virtuelle sont rajoutés en plus, histoire de fêter comme il se doit les 5 ans du PlayStation VR. Au programme, les amateurs de jeux multi vont pouvoir mesurer le potentiel fun de Knockout City, disponible sur PS4 et PS5, tandis que ceux qui préfèrent les aventures solo bien longues vont pouvoir jouer à Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning, disponible uniquement sur PS4. Reste alors First Class Trouble, jouable sur PS5 et PS4 et qui met en avant la coopération. Quant aux jeux PlayStation VR, il s'agit ni plus ni moins que de The Walking Dead : Saints & Sinners, du survival horror The Persistence et de Until You Fall. Sony précise que ces deux jeux VR seront disponibles pendant deux mois, du 2 novembre 2021 au 3 janvier 2022. Bon à savoir.