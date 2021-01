PlayStation Now : voici la liste des jeux de Janvier 2021, il y en a pour tous les goûts

Pendant que Microsoft continue d'enrichir le catalogue de son Xbox Game Pass, du côté de chez Sony, on fait la même chose avec le PlayStation Now qui vient d'accueillir de nouveaux jeux pour la période du mois de Janvier 2021. Un choix pour le moins éclectique puisqu'on trouve aussi bien du jeu de voiture, du catche ou du jeu de gestion. Sony nous préviens aussi que la trilogie Bioshock, déjà présente sur le PS Now, est dorénavant disponible en version améliorée sur PS4.

Jeux entrants :

The Crew 2 – Disponible du 5 janvier jusqu’au 6 juillet 2021

WWE 2K Battlegrounds - Disponible du 5 janvier jusqu’au 6 juillet 2021

Helldivers – Indéfiniment

Surviving Mars – Indéfiniment

Frostpunk – 12 mois minimum





Jeu sortant :

Days Gone