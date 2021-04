PS Now : voici les nouveaux jeux d'avril, Marvel's Avengers et Borderlands 3 débarquent

Alors que Microsoft met les bouchées doubles pour attirer un maximum de personnes sur son Xbox Game Pass (et ça marche), Sony, lui aussi, commence à accentuer sa politique de jeux "gratuits". Pour le mois d'avril, le PlayStation Plus offre par exemple à ses abonnés l'exclusivité Days Gone et, surtout, la version PS5 d'Oddworld Soulstorm, tout juste sortie dans le commerce. En ce qui concerne le PlayStation Now, l'équivalent du Xbox Game Pass chez Sony, les nouveaux venus viennent tout juste de se faire connaître et ce n'est franchement pas ridicule.Bien entendu, il faut être abonné au PlayStation Now pour profiter de tout cela : on rappelle qu'il vous en coûtera 9,99 euros par mois, 24,99 euros tous les trois mois ou 59,99 euros à l'année. D'autres centaines de jeux sont également proposés (parfois via le cloud gaming) dont un bon paquet sur PS2 et PS3, le PS Now devenant la seule forme de rétrocompatibilité avec ces machines. Cela pourrait en intéresser certains.