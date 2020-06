PlayStation Now : trois nouveaux jeux rejoignent le catalogue en juillet, il y a du très bon

Si Microsoft dispose de son Xbox Game Pass particulièrement réputé, Sony a, lui, un PlayStation Now qui continue de s'étoffer inlassablement : plusieurs centaines de jeux PS2, PS3 et PS4 sont ainsi disponibles au téléchargement ou en streaming (même directement depuis un PC, sans console) et chaque mois, le constructeur se plaît à rajouter une poignée de softs divers et variés.À quelques jours de notre arrivée en juillet, la firme dévoile donc les trois prochains titres à intégrer le catalogue et il s'agit plutôt d'une chouette cuvée puisque nous avons d'un côté le récent et atmosphérique Metro Exodus , FPS post-apocalyptique conçu par 4A-GAmes, et de l'autre l'excellent Dishonored 2 , le jeu d'infiltration-action au level design saisissant d'Arkane Studios. Enfin, n'oublions pas l'entre deux Nascar Heat 4, le jeu de course de 704Games publié en 2019, qui devrait saisir les amateurs de circuit oval. Sur quoi allez-vous vous jeter ?