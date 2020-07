PlayStation Indies : Sony présente son programme entièrement dédié aux jeux indépendants sur PS4 et PS5

"PlayStation a toujours apprécié les jeux basés sur un concept novateur comme PaRappa the Rapper, Katamari Damacy, LittleBigPlanet et Journey, et il nous tarde de découvrir les nouvelles idées qui émergeront prochainement", précise le président des studios.



PlayStation Indies se concentrera ainsi tout d'abord sur neuf titres indépendants à venir sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5 : pour l'instant secrets, la firme japonaise les mettra en avant incessamment sous peu.



Également, le programme se plaira à rajouter un jeu par mois au PlayStation Now, dont le premier n'est autre que Hello Neighboor, sorti en 2017, en juillet. Voilà, vous savez tout.











Dans l'optique d'atteindre un public toujours plus large et de mettre en valeur les différents talents de l'industrie vidéoludique, Sony vient tout juste de lever le voile sur PlayStation Indies, une initiative entièrement dédiée aux jeux vidéo indépendants. C'est d'ailleurs Shushei Yoshida qui s'est chargé de l'annonce depuis le PlayStation Blog