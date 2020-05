Outriders : ennemis, combats, décors, le shooter de Square Enix se dévoile en gameplay

Outriders marque un certain tournant pour PeopleCanFly puisqu'après avoir travaillé d'arrache-pied sur Bulletstorm ou la saga Gears of War, le studio s'attaque ici à une franchise tout à fait inédite pour le compte de Square Enix : d'ailleurs, l'éditeur avait annoncé qu'une grosse présentation du jeu serait faite aujourd'hui et, sans surprise, celui-ci n'a pas menti.Voici donc de longues minutes de gamelay passant en revue de grands pans de l'aventure - les combats, les différentes classes, le loot, les environnements et l'on en passe - afin de cerner cet ambiance chaotique prenant place sur la planète Enoch, autrefois considérée comme le dernier espoir d'une humanité presque éteinte. Un Gears-like plutôt efficace dans ses rouages comme nous vous l'indiquions dans notre preview il y a quelques mois : surtout, cette présentation en direct est l'occasion de montrer un peu plus de variété dans les environnements et le bestiaire, soit des points qui restaient encore à explicité.Outriders est prévu en fin d'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One ainsi que sur PS5 et Xbox Series X.