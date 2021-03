Outriders : un nouveau trailer consacré à l'histoire du jeu, la planète Epoch bien hostile

Outriders se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Square Enix. Cette fois-ci, People Can Fly souhaite attirer l'attention sur l'histoire du jeu que l'on connaît déjà : après avoir épuisé toutes les ressources naturelles de la Terre, l'Humanité souhaite coloniser une autre planète. Des individus - dont le destin importe peu - sont donc envoyés sur Epoch qui s'avère particulièrement hostile. Ils vont donc devoir combattre survie afin d'offrir une seconde chance aux êtres humains.On profite de l'occasion pour rappeler qu'une démo d'Outriders est actuellement disponible, et qu'elle a même été téléchargée par deux millions de joueurs. Une base suffisamment solide pour obtenir des retours, et s'apercevoir du coup que les équipements légendaires apparaissaient à une fréquence un peu trop élevée. Voilà pourquoi les développeurs se sont empressés d'élaborer un patch qui devrait également être inclus dans la version définitive d'Outriders.Pour mémoire, la sortie du jeu est fixée au 1er avril sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC et Stadia.