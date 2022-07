Outriders : l'extension Worldslayer est disponible et s'offre un trailer apocalyptique

Si Outriders a moyennement convaincu la presse et les joueurs lors de sa sortie il y a plus d'un an, les développeurs de People Can Fly et Square Enix sont persuadés que le potentiel est là et qu'il n'a pas encore été totalement exploité. Avec l'arrivée de la première grosse extension, le jeu se dote d'un contenu plus riche, mieux fini et surtout qui va permettre de continuer l'aventure sur la nouvelle planète Enoch où il va falloir affronter Ereshkigal, l'Altérée la plus puissante de sa génération. Autrement, le jeu n'a pas foncièrement changé, il est toujours question d'un looter-shooter brutal, jouable en solo comme en coop jusqu'à 3 joueurs. Il est d'ailleurs préciser qu'il est possible d'utiliser un boost niveau 30 pour se lancer immédiatement dans le contenu de Worldslayer avec un Outrider tout équipé, sachant qu'il est possible de grimper jusqu'à 40 niveaux d'apocalypse. Allez, trêve de mondanités, place à la vidéo.