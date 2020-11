Outriders : Square Enix donne rendez-vous demain pour la 4e Transmission, voici le programme

"





Le jeu est attendu sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, PS5, PS4 et Stadia.



", avait souligné Lee Singleton, co-directeur de Square Enix Studios, le mois dernier.Le jeu est attendu sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, PS5, PS4 et Stadia.

People Can Fly mettront en avant "les expéditions et le contenu post-campagne". Ce nouveau rendez-vous sera également l'occasion de présenter la quatrième classe (le Technomage) et de répondre aux questions les plus fréquemment posées par la communauté. Les festivités seront à suivre sur la chaîne Twitch de l'éditeur On rappelle que si Outriders était censé sortir cette année, le studio polonais a finalement pris la décision de le repousser au 2 février 2021.Nous prenons un peu plus de temps que prévu pour veiller à ce que les joueurs vivent la meilleure expérience possible avec Outriders, et c'est pourquoi nous ajoutons également le cross-play, pour rendre le jeu plus accessible