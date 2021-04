Outriders : un gros patch correctif bientôt publié, voici ce qu'il change

Il était temps. Débarqué il y a plus d'une semaine, Outriders souffre toujours de problèmes techniques majeurs ruinant l'expérience pour de nombreux joueurs : des serveurs catastrophiques, des crashs en pagaille et des bugs en veux-tu en voilà débouchent sur une certaine frustration malgré un jeu loin d'être foncièrement mauvais. Heureusement, PeopleCanFly travaille actuellement sur un gros patch correctif dont on sait aujourd'hui quelques détails :- PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One - et s'attardera à gommer les plus gros défauts du soft.Entre autres, on peut citer: a priori, Outriders devrait donc être beaucoup plus jouable et c'est bien tout ce que l'on lui demande. Au passage,De quoi se faire pardonner, un petit peu.Sans ça, n'oubliez pas que notre test d'Outriders est disponible à cette adresse