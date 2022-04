Outriders : l'extension "Worldslayer" présente ses grosses nouveautés en vidéo

Lancé il y a maintenant un an avec les problème qu'on lui connaît, Outriders a remonté la pente tout au long de l'année 2021 pour un résultat enfin satisfaisant. Afin de consolider ses relations avec sa communauté, le studio People Can Fly s'est attelé à la production d'une extension qui se dévoile aujourd'hui après un steam qui s'est tenu hier soir. Du contenu supplémentaire conséquent qui sera mis à disposition à partir de la semaine prochaine, le 30 juin prochain, et qui sera vendu la coquette somme de 39.99€, soit la moitié d'un jeu complet. Pour ce tarif, les développeurs promettent un vrai retour sur investissement avec ce Worldslayer qui a été pensé pour les anciens mais aussi les nouveaux joueurs. Il est d'ailleurs précisé que même si l'histoire se déroule après les événements du jeu original, il est quand même possible de se lancer dans l'aventure, puisque la création d'un nouveau personnage lui octroie d'emblée le niveau 30. Tout le monde part donc sur le même pied d'égalité. Dans la vidéo de plus de 5 min qui accompagne l'extension, on apprend qu'on aura droit à une nouvelle campagne, indépendante de l'histoire principale, et qu'il est possible de faire sans savoir fait le jeu original. Il y a bien sûr des ennemis inédits, des environnements nouveaux à explorer, des pièces d'équipement toutes neuves et un système d'Ascension revue et corrigé. La liste des ajouts et nouveautés est longue, et on vous propose de la lister pour avoir un meilleur aperçu de ce qui vous attend. Ça se passe juste en-dessous de la vidéo.



La nouvelle campagne de Outriders : Worldslayer se concentre sur l'affrontement entre votre Outrider et Ereshkigal, la commandante d'une faction humaine appelée les Insurgés, alors que le climat d'Enoch subit des changements climatiques cataclysmiques. Worldslayer sera évidemment l'occasion de voyager et de découvrir de nouvelles contrées. Les vidéos présentées cette semaine vous montrent notamment des images du Bord du glacier et de Driftwater, deux environnements que vous arpenterez dans les premières heures de la campagne. Worldslayer ajoute également de nouvelles variantes d'ennemis existants, ainsi que des adversaires et boss que vous n'avez encore jamais vus. Vous en avez d'ailleurs peut-être repéré quelques-uns dans notre spot, mais nous en montrerons un peu plus à l'avenir sur nos réseaux sociaux.



Nouvelles pièces d'équipement

Outriders : Worldslayer compte bien évidemment son lot de nouveaux objets, à la fois en termes d'armes et d'armures.

Nous avons ajouté un nouvel ensemble d'armure légendaire de 5 pièces pour chaque classe.

Worldslayer introduira également plusieurs nouveaux ensembles légendaires de 3 pièces, que toutes les classes pourront équiper. Ceux-ci auront aussi leurs propres bonus d'ensemble.

Remarque : nous comptons également retravailler certains des anciens ensembles d'armure et modifications légendaires pour le lancement de Worldslayer ! Nous reviendrons sur ces changements autour de la sortie de la mise à jour.

Chaque nouvelle pièce d'équipement légendaire incluse avec Worldslayer sera accompagnée d'une nouvelle modification.

Nous vous présenterons certaines des nouveautés en termes d'équipement sur nos réseaux sociaux d'ici la sortie de Worldslayer, donc pensez à nous suivre là-bas si vous voulez en savoir plus !



Nouveaux arbres de classe Pax

Outriders : Worldslayer ajoute un nouvel arbre de compétences : l'arbre de classe Pax.

L'arbre de classe Pax est un arbre de classe indépendant des trois autres branches auxquelles vous êtes habitué, et qui demande des points Pax pour en activer les nœuds.

Vous gagnerez des points Pax à certains moments spécifiques dans Worldslayer, en fonction de votre progression générale et non en gagnant de l'expérience.

L'arbre de classe Pax se compose de 2 branches pour chaque classe, qui sont, comme pour l'arbre de classe principal, liées entre elles.

Chacun des nœuds de l'arbre de classe Pax équivaut aux nœuds majeurs des arbres de classes originaux, pour que tous les choix que vous fassiez dans cet arbre soient décisifs pour votre Outrider.

À l'instar de l'arbre de classe principal, l'arbre Pax peut être entièrement réinitialisé.

L'objectif de l'arbre de classe Pax est de permettre aux joueurs de se spécialiser encore plus dans un type de gameplay, ou de les encourager à tester des builds encore plus hybrides.



Voici les branches de chacun des arbres de classes Pax :

Pyromage

Défourailleur

Pyromane

Technomage

Apocaliste

Contremaître

Telluriste

Brise-tout

Perturbateur tectonique

Illusionniste

Spectre

Capitaliste



L'arbre de classe Pax se débloque au niveau 30, dès que vous commencez à jouer la campagne Worldslayer.







Nouveau système d'Ascension

Outriders : Worldslayer ajoute un nouveau système de progression sur le long terme appelé Ascension.

L'idée derrière ce système est d'intégrer à vos parties un objectif constant de « niveau supérieur à atteindre » une fois parvenu au niveau maximal.

L'Ascension en elle-même ne débloque ni équipement ni contenu, elle consiste simplement à rendre votre personnage plus puissant.

Dans son équilibrage actuel, le système d'Ascension demande un peu plus d'une centaine d'heures pour en voir le bout.

Vous Élèverez votre personnage grâce à l'expérience récoltée en tuant des ennemis. L'Ascension ne commence qu'à partir du niveau 30 et à condition que Worldslayer soit installé.

L'expérience gagnée au-delà du niveau 30 part dans les niveaux d'Ascension, et vous récompense avec des points d'Ascension.

Vous pouvez investir vos points d'Ascension dans l'une des quatre catégories disponibles : Brutalité, Endurance, Talent et Anomalie.

Chacune de ces catégories compte cinq sous-catégories dans lesquelles vous pouvez investir.

Par exemple, vous pouvez investir des points pour réduire vos temps de recharge, ou augmenter vos PV, vos résistances ou encore vos dégâts.

Vous pouvez investir un maximum de 10 points dans chacune de ces sous-catégories.

Le niveau d'Ascension maximal de Worldslayer est 200, pour un total de 200 points d'Ascension. Une fois le niveau maximal atteint, vous aurez suffisamment de points pour compléter chacune des catégories.

Vous pouvez répartir les points que vous gagnez comme bon vous semble, avec la possibilité de réinitialiser entièrement les catégories si besoin, quand vous voulez.

Comme pour l'arbre de classe Pax, l'Ascension vise à permettre aux joueurs de se focaliser sur un build spécifique ou de créer quelque chose de plus hybride.







Nouveau système d'apocalypse et 3e emplacement de modification

Pour rappel, les systèmes de niveaux d'Outriders donnent la possibilité aux joueurs de choisir la difficulté qui leur convient le mieux. Qui dit niveau élevé dit difficulté élevée, mais également récompenses améliorées et possibilité d'équiper des pièces de niveau supérieur.

Outriders : Worldslayer introduit un nouveau système d'apocalypse qui impacte fortement votre niveau maximal d'équipement, le niveau de difficulté, et surtout le butin.

Les niveaux de défi sont remplacés par les niveaux d'apocalypse.

Ce changement sera appliqué à toutes les versions d'Outriders, même si vous n'avez pas installé Worldslayer.

Les niveaux d'apocalypse détermineront la difficulté et le niveau des récompenses des expéditions, mais aussi ceux de l'intégralité du contenu de Worldslayer (campagne et fin de jeu).

Le niveau d'apocalypse maximal est 40, et sert d'extension naturelle aux niveaux de monde qui restent d'actualité pour la campagne originale d'Outriders. Cette campagne peut, cependant, être jouée avec les niveaux d'apocalypse à la place si vous possédez Worldslayer.

Le niveau d'apocalypse maximal que vous pouvez débloquer en terminant des expéditions dans le jeu de base (donc sans installer Worldslayer) est de 15.

Si vous installez Worldslayer, vous pourrez toujours accomplir des expéditions pour débloquer les niveaux d'apocalypse suivants, au-delà du niveau 15.

Au niveau d'apocalypse 15, le niveau maximal d'équipement sur votre personnage sera de 50, comme c'est le cas actuellement.

Au niveau d'apocalypse 40, le niveau maximal d'équipement sur votre personnage sera de 75, la nouvelle limite.

En jouant au-dessus d'un certain niveau d'apocalypse, vous aurez une chance de voir tomber des pièces d'équipement d'apocalypse.

Ces pièces sont des variantes spéciales d'objets épiques et légendaires présents dans le jeu.

Les pièces d'équipement d'apocalypse comptent trois emplacements de modification.

Actuellement, il est seulement possible d'obtenir l'équipement d'apocalypse en butin et non de le fabriquer.

L'équipement d'apocalypse est identifiable facilement grâce à une icône lorsque vous passez votre curseur dessus.







Nouveau contenu de fin de jeu

Les niveaux d'apocalypse s'intégreront au contenu des expéditions déjà présent, mais Outriders : Worldslayer proposera également son propre contenu de fin de jeu, autour duquel l'intégralité de la mise à jour a été conçue.

La campagne de Worldslayer vous emmènera dans l'ancienne cité de Tarya Gratar, berceau de la civilisation pax, où vous attend l'épreuve de Tarya Gratar.

Mais ne vous inquiétez pas : aucun des éléments de cette épreuve ne sera chronométré.

C'est à peu près tout ce que nous pouvons vous communiquer pour le moment concernant le contenu de fin de jeu. Notre prochaine transmission se concentrera exclusivement sur l'épreuve de Tarya Gratar, donc vous saurez exactement à quoi vous attendre !