Outriders : Square Enix offre le jeu pendant une semaine, voici comment faire !

Sorti le 1er avril 2021, Outiders a connu un lancement compliqué, en raison d'une certaine instabilité, mais aussi pas mal de bugs au lancement. Si les dévelopeurs de People Can Fly ont fait les corrections qu'il fallait depuis un an, le titre n'a pas connu le succès escompté. Alors certes, on apprenait que 3.5 milions de joueurs avaient essayé le jeu le premier mois d'exploitation, mais il s'agissait de chiffres de fréquentation et non de ventes réelles. Quoiqu'il en soit, Square Enix a décidé de relancer la machine et propose pendant toute cette semaine de rendre le jeu totalelent gratuit sur Steam. Du lundi 20 juin au jeudi 23 juin, il est donc possible de profiter du jeu complet sur PC sans aucune limite avec notamment la possibilité de jouer en crossplay. Il est d'ailleurs précisé que l'intégralité de la progression obtenue lors de cet accès gratuit sera évidemment transférée si les joueurs décident d'acheter le jeu par la suite. On vous remet le trailer de lancement pour que vous puissiez mieux resituer le jeu.