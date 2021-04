Outriders : en attendant notre test, le trailer de lancement est là et il est survolté

L'heure est enfin venue pour Outriders de proposer son action intense sur tout un tas de plateformes. L'air de rien, Square-Enix mise gros sur cette production en préparation depuis des années dans les couloirs du studio polonais PeopleCanFly, bien plus conséquent qu'on ne le pense : TPS jouable jusqu'à 3 en coopération, celui-ci mise beaucoup sur le loot et le shoot pour une aventure alien à mi-chemin entre Gears of War et Borderlands. Et si à la rédaction, on est toujours sur le jeu pour vous rendre un test solide le plus rapidement possible, nous vous rappelons qu'Outriders est déjà disponible dans le commerce depuis hier et que son trailer de lancement vient également d'être déployé. Une bande-annonce musclée laissant entrapercevoir les différences capacités des classes de personnage proposée, en plus de l'univers sacrément hostile de la planète Enoch.Pour information, Outriders est donc disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Google Stadia.