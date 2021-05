Outriders : quelques chiffres officiels par Square-Enix, c'est plus qu'encourageant

Sorti en avril dernier, Outriders avait beaucoup d'espoirs sur ses épaules. De longues années de développement, un bugdet franchement conséquent et l'engagement risqué d'une nouvelle franchise, ça fait beaucoup pour PeopleCanFly et Square-Enix : fort heureusement, en dépit d'un lancement catastrophique sur le point technique, le TPS est finalement un succès communautaire et c'est bien là le principal pour les deux entreprises.Ainsi, l'éditeur communique un premier chiffre de fréquentation officiel :Encore plus chouette,, prouvant une véritable implication de la part des gamers.Toutefois, rappelons que le jeu était compris dans le Xbox Game Pass :, tenez-le-vous pour dit. Qu'importe, Outriders semble être un succès et si les scores financiers suivent, on ne serait pas étonné que le chantier d'un deuxième volet soit prévu. Au passage, notons que notre joli petit test de ce premier titre est disponible à cette adresse