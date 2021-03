Microsoft : une conférence Xbox confirmée pour cet été, il y aura plein d'annonces

2021 ne sera toujours pas l'année du retour des événements vidéoludiques. Du moins, pas physiquement puisque si l'E3 2021 n'aura pas lieu à Los Angeles , les organisateurs ont tout de même confirmé la mise en place d'une édition digitale, dont les détails précis manquent encore à l'appel :C'est plus précisément Aaron Greenberg, le désormais connu patron du marketing Xbox, qui a déclaré la chose à l'occasion d'une récente table ronde.: on croise les doigts pour y voir de nouveau Halo Infinite, que l'on espère requinqué, mais aussi d'autres exclusivités comme Forza Motorsport ou les prochains jeux de Bethesda, Starfield en tête. De plus, nous ne sommes pas à l'abri non plus d'autres déclarations - pourquoi pas de nouvelles acquisitions de studios ?Il n'y a désormais plus qu'à patienter pour une date précise, laquelle nous ne manquerons bien évidemment pas de partager en temps et en heure.