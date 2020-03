Microsoft Flight Simulator : une nouvelle fournée d'images à tomber par terre

Parmi les jeux les plus ambitieux de cette génération, Microsoft Flight Simulator se place sans doute dans la tête de liste. Avec un sens du détail absolument sidérant et une technique bluffante - et on pèse nos mots - dire que l'on attend avec impatience le jeu d'Asobo n'est qu'un doux euphémisme. Si l'on attend de pouvoir poser nos mains sur le titre, d'autres ont déjà eu cette chance grâce à la sélection minutieuse organisée par Microsoft pour jouer à l'alpha : on les envie terriblement mais histoire de nous consoler, le blog officiel du soft nous propose quelques screenshots saisis par les utilisateurs, crédits à l'appui.Encore une fois, rien à redire : c'est beau, fin, puissant et cela donne l'eau à la bouche. Microsoft Flight Simulator devrait débarquer sur PC et Xbox One cette année, à une date encore non déterminée. Vite, vite, vite.