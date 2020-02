Flight Simulator : une vidéo qui nous montre les aéroports, la perfection est de mise

Asobo studio vient de dévoiler un tout nouveau carnet de développeur qui nous révèle les secrets derrière la création des aéroports dans Microsoft Flight Simulator. Sans surprise, le jeu va aller très loin dans les détails. En ce qui concerne la liste des endroits disponibles, les développeurs ont repris la liste des terrains de FS:X (il y en avait 24 500), puis l'ont enrichie afin d'inclure toutes les pistes déclarées existant sur la surface du globe, pour un total de 37 000 destinations qui ont toutes été faites à la main. Sur l'ensemble, les 80 aéroports les plus utilisés ont eu droit à un traitement hyper premium, afin de les rendre complètement photoréalistes.

En clair, chaque lampe d'éclairage sera identique, tandis que les différences de surface entre les divers types de béton ont bien évidemment été prises en compte. Une fois posés, les joueurs pourront également profiter de tout un tas de services aéroportuaires modélisés avec soin, qu'il s'agisse du pushback, du catering, du ravitaillement ou même des bagagistes. Mieux, tout ceci sera modifiable via les outils de développement fournis avec le jeu. Bref, du grand art ! Rappelons que Microsoft Flight Simulator sortira cette année sur PC et Xbox One, et on a diablement hâte.