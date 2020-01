Masahiro Itô, directeur artistique de Silent Hill 2 et 3, sur un nouveau projet !

Masahiro Itô n'est pas un illustre inconnu dans le milieu, loin de là : le Japonais a œuvré grandement pour la saga Silent Hill et, en cela, on ne le remerciera jamais assez. Après avoir fait ses preuves sur le premier opus, il sera promu directeur artistique du deuxième et troisième chapitre, avant de bosser plus en retrait sur Silent Hill Downpour (il est à l'origine de la jaquette nipponne) ou d'être à la charge des ennemis de Metal Gear Survive.





I'm working on a title as a core member. I hope the title won't be cancelled. — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) 4 janvier 2020



Bref, l'homme n'a plus rien à prouver et n'est désormais plus sous le giron de Konami : le voilà maintenant indépendant et, après avoir bossé sur NightCry, le voici sur un tout nouveau projet. C'est en tout cas que vient d'annoncer Itô San sur son compte Twitter : malheureusement, on ne sait pas encore de quel projet il s'agit mais on souhaite d'être tout autant époustouflés que lors de ses heures de gloire.