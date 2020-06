Marvel's Avengers : une connexion internet sera obligatoire pour jouer... même en solo

Connexion en ligne unique requise pour l'accès à la campagne solo, requise pour le multijoueur et pour télécharger le contenu post-lancement. Compte gratuit Square Enix requis.

Hier, Square Enix a tenu sa fameuse War Table au cours de laquelle Marvel's Avengers, son prochain gros hit signé Crystal Dynamics, s'est dévoilé un peu plus en détails . On sait désormais qui est le grand méchant, on a pu voir davantage de jeu en coopération et Thor s'est exhibé dans du gameplay sauvage : cependant, les développeurs ont omis de nous donner un élément important, aujourd'hui révélé grâce à la fiche produit du PlayStation Store... et celui-ci ne plaira pas à tout le monde.Il semblerait donc qu'une connexion internet soit obligatoire pour accéder à Marvel's Avengers, et ce même pour s'essayer à la campagne solo ! Cela provient notamment du fait que le titre prendra le modèle de jeu service avec de fortes composantes multijoueurs : notons que l'ESRB, l'organisme de classification américain, précise aussi qu'une "connexion unique aux serveurs" sera imposée. Il ne s'agit donc pas d'une erreur hasardeuse de la part du PS Store, mais bien d'une réalité en provenance de l'éditeur.Vous voici prévenus : rappelons que Marvel's Avengers sortira le 4 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. D'ailleurs, des versions PS5 et Xbox Series X ont récemment été confirmées, dont voici tous les détails