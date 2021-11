Marvel's Avengers : voici le premier trailer du DLC Spider-Man, il y a une référence à Mortal Kombat

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que Square Enix déploie le premier trailer autour du DLC "Spider-Man" que bon nombre de joueurs / fans / amateurs languissaient de voir débarquer. Même pas 24 heures avec le key art qui nous révélait un Spider-Man différent de celui réalisé par Insomniac Games, il est enfin possible de le voir se mouvoir dans tous les sens. Premier constat : le costume de notre Homme-Araignée se rapproche davantage de celui qu'on retrouve dans les tous premiers comic-books, avec toutefois quelques touches modernes qui font penser à Homecoming. Mais c'est en réalité au niveau des mouvements et des déplacements où l'on a trouvé ce Spider-Man un peu lent voire même rigide dans certaines actions. Le moment le plus flagrant étant lorsqu'il se balance au bout de sa toile avant de faire un check à Miss Marvel. Espérons qu'il ne s'agisse que d'une mauvais impression et qu'il parvienne à nous surprendre dans son gameplay, comme il l'a fait avec sa référence à Mortal Kombat et son "Get over here".