Xbox Game Pass : Marvel's Avengers rejoint le catalogue, un trailer pour les 1 an du jeu

Ce n'est un secret pour personne, surtout pas pour les abonnés, mais Microsoft met à jour le catalogue de son Xbox Game Pass tous les 15 jours. Et aujourd'hui, nous avons droit à une petite surprise puisque trois nouveaux jeux viennent enrichir la liste des jeux déjà disponibles. Si Astria Ascending eyt Unsighted vont clairement faire plaisir aux amateurs de J-RPG et de jeu indé rétro, c'est surtout un certain Marvel's Avengers qui va créer l'événement. Alors oui, le jeu a pas mal divisé lors de sa sortie l'an passé, mais il est clairement un blockbuster que le grand public ne pourra pas ignorer. Cette petite surprise de septembre va permettre aux utilisateurs PC et Xbox d'y jouer n'importe où grâce au Xbox Cloud Gaming et ainsi profiter de la campagne solo, mais aussi du mode multijoueur, sachant que tous les DLC, même celui du Wakanda, est également disponible. En revanche, il ne sera pas possible de récupérer les 8 objets cosmétiques supplémentaires de l'édition numérique Endgame. Mais c'est possible de passer en caisse pour faire une mise à jour. En sus de l'annonce, on a droit également à un trailer qui est là pour fêter les 1 an du jeu.