Marvel's Avengers : Mighty Thor Jane Foster est enfin disponible dans le jeu, présentation de ses capacités

Avec l'arrivée de Thor Love & Thunder au cinéma dans quelques semaines, Square Enix et Marvel Entertainment ont décidé de dévoiler tous les détails autour du personnage de The Mighty Thor, qui n'est autre que Jane Foster lorsqu'elle n'est plus en possession de Mjolnir. A première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une reskin du Thor classique, mais il n'en est rien. En effet, on constate que la façon dont elle manie le puissant marteau est différent, avec cette faculté à déclencer les éclairs après une série de combos assénés à ses adversaires au corps-à-corps. Jane Foster a aussi cette faculté à créer des ondes de choc dès lors que sa jauge est remplie. D'ailleurs, lorsque le marteau est entouré d'éclairs, les dégâts causés sont multipliés, permettant à Mighty Thor d'être encore plus efficace. Elle peut également déclencher une attaque ciblée, Seek and Pin, comme si Mjolnir allait frapper tel un missible à tête chercheuse. Toujours est-il que le personnage est disponible dès aujourd'hui grâce à la mise à jour gratuite 2.5, qui comporte aussi pas mal de bonus cosmétiques qui vont avec cette nouvelle compabattante.