Marvel's Avengers : Mighty Thor (Jane Foster) est le prochain personnage jouable du jeu

Depuis lundi 18 avril 2022, on ne parle que d'elle, du grand retour de Jane Foster, le personnage campé par Nathalie Portman, qui fait son grand retour dans le MCU en tant que Mighty Thor, que certains appellent aussi Lady Thor, sans doute à tort. Il faut dire que le trailer de Thor Love & Thunder a explosé les compteurs avec 209 millions de vues totalisées en seulement 24 heures ! Forcément, avec un tel engouement, impossible pour Square Enix et Crystal Dynamics de ne pas profiter de cette ferveur populaire pour annoncer l'arrivée d'un nouveau personnage au roster de leur jeu. The Mighty Thor sera bel et bien le nouveau personnage en DLC à récupérer et qui se fera à travers la mise à jour 2.5 qui arrivera dans les mois prochains. En effet, pour l'heure, c'est d'update 2.4 dont il est question puisque ce dernier sera déployé en mai prochain, comme il est indiqué dans l e post mensuel visible sur le site officiel . S'il y a de quoi se réjouir de l'arrivée d'un personnage aussi iconique que Jane Foster sous les traits de Thor, le seul hic, c'est qu'en termes de gameplay, on va avoir un clone du Thor principal, les développeurs avouant que les deux personnages sont assez proches.En attendant des visuels et une vidéo de présentation du personnage, voici le détails des nouveautés apportées dans quelques semaines par la mise à jour 2.4 :

NOUVEAUX COMPOSANTS MAJ 2.4

- Pour rendre chaque événement plus unique et intéressant, nous améliorons et diversifions les récompenses à travers les événements, chaque événement récompensant désormais l'équipement de différents ensembles.

- Ajout de récompenses d'unité à une plus grande variété de missions événementielles pour offrir encore plus de moyens de gagner des cargaisons et des tenues de vendeur de cosmétiques.

- Ajout de récompenses d'équipement de niveau de puissance plus élevé aux méta-objectifs pour créer une autre voie pour s'équiper au-delà du plafond souple sur les gouttes pour le contenu de menace non Raid / Omega-Level.

- Les méta-objectifs accorderont des récompenses à l'ensemble de votre liste éligible, et pas seulement à un seul héros, vous permettant d'équiper votre équipe tout en jouant votre héros préféré.