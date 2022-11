Marvel's Avengers : Bucky, le Soldat de l'Hiver, est le prochain perso jouable et ce sera gratuit

Marvel's Avengers continue d'alimenter son contenu sans relâche. Certes, cela faisait quelques mois qu'on n'avait plus rien eu, depuis la sortie de Thor Love & Thunder et donc de Jane en Mighty Thor, mais les développeurs viennent de se fendre d'un billet sur le site officiel du jeu . On apprend donc que le 29 novembre prochain sera déployé la mise à jour 2.7 qui permettra de récupérer Buckey, le fameux Soldat de l'Hiver, sans avoir à débourser un seul kopeck. Il est précisé que c'estle comédien Scott Porter qui prêtera sa voix en version originale, lui qui a déjà doublé bon nombre de super-héros aussi bien chez Marvel que chez DC Comics. Comme on pouvait s'en douter, Bucky Barnes est un personnage qui sera efficace aussi bien à distance qu'au corps-à-corps. Effectivement avec ses fusils d'assaut et son bras gauche en vibranium, le Soldat de l'Hiver est un personnage assez complet.Mais il ne sera pas le seul élément à être ajouté avec cette update 2.7, puisqu'on pourra aussi se frotter au labo de clonage de l'AIM avec un niveau de menace Omega. On rappelle que MODOK fera son grand retour puisqu'il a été ramené à la vie par Monica. D'ailleurs, pour essayer de lui tenir tête, il faudra constituer une équipe de 4 joueurs avec un niveau élévé, 175 pour être précis. D'ailleurs, après avoir terminé ce nouveau contenu endgame, on pourra récupérer de l'équipement level 185. Tout est bien noté.