Marvel's Avengers : le gameplay de Spider-Man a enfin été révélé, il se joue comme Black Panther

Voilà plus de 10 jours que le DLC "Spider-Man" de Marvel's Avengers a été annoncé et avec une date de sortie qui approche à pas de géant (le 30 novembre on vous le rappelle), on commençait sérieusement à se demander quand est-ce que Square Enix allait nous montrer du gameplay. C'est finalement par le biais de nos confrères de IGN.com que nous pouvons enfin découvrir à quoi ressemble l'Homme-Araignée in-game. Si le journaliste a pu prendre le jeu en mains, le gameplay qui est montré n'est pas le sien, mais du b-roll fourni par l'éditeur. Néanmoins, dans la preview, on apprend que le personnage se joue à peu près comme Black Panther, avec une palette de mouvements dédiée aux combats au corps-à-corps. Rien d'étonnant, sachant que notre Spider-Man va pouvoir aussi virevolter grâce aux toiles qu'il peut tisser. Forcément, cette version de Spider-Man made in Crytal Dynamics va être comparée au jeu d'Insomniac Games, qui propose un gameplay plus véloce et plus percutant. Il suffit de voir comment Spider-Man se balade dans la ville pour comprendre qu'il y a une certaine rigidité dans les déplacements et les animations. Malgré cette comparaison inévitable, IGN annonce que le personnage est agréable à jouer.