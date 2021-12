Marvel's Avengers : plus de détails sur la mise à jour hivernale, mais aussi sur Spider-Man

C'est donc aujourd'hui que les possesseurs de PS4 et/ou de PS5 vont pouvoir profiter de Spider-Man s'ils ont encore conservé leur exemplaire de Marvel's Avengers. L'occasion pour Square Enix et de Crystal Dynamics de remettre une couche pour présenter à nouveau le personnage, ses compétences et ses nombreuses possibilités de combos. On constate d'ailleurs pas mal de similitudes avec le gameplay du Spider-Man d'Insomniac Game, la vélocité en moins. Cela dit, dans les faits, l'Homme-Araignée version Square Enix se rapproche plus du Black Panther découvert il y a quelques mois. Autrement, cette vidéo est aussi là pour mettre en lumière le reste des nouveautés de cette mise à jour hivernale. Tout premier raid, puissance maximum qui passe à 175, objectifs hebdomadaires à remplir, il y a du contenu pour passer les vacances de Noël au chaud avec ses Vengeurs préférés.