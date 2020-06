Marvel's Avengers : le jeu sera aussi au line-up de la PS5 et Xbox Series X, tous les détails de cette version next-gen

Le 4 septembre prochain, Marvel's Avengers débarquera sur les plateformes actuelles pour le plus grand bonheur des amateurs de super-héros. Square Enix mise décidément gros sur ce nouveau titre de Crystal Dynamics et d'ailleurs, la firme compte bien maximiser les chances de son succès grâce à la next-gen : une version PS5 vient ainsi d'être officialisée depuis le PlayStation Blog et Gary Snethen, en charge de la technique du projet, a livré quelques premiers détails croustillants.On ne parle donc pas d'une rétrocompatibilité mais bel et bien d'une mouture PlayStation 5 inédite, rehaussée graphiquement avec de nombreux ajouts et optimisations : on nous promet ainsi une 4K dynamique avec un framerate stable à 60 FPS, des temps de chargement entre une et deux secondes grâce au fameux SSD de la console, des décors ultra-fournis sans aucun clipping, un travail avancé de l'occlusion ambiante et même le bon ray-tracing qui va bien. La DualSense sera elle aussi mise à l'épreuve avec l'exploitation des gâchettes adaptatives et du retour tactile tandis que la 3D audio, elle, sera également de la partie pour une immersion affinée.Cerise sur le gâteau : ceux qui achèteront le jeu sur PS4 auront le droit à leur version PS5 ! Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Enfin, si Gary Snethen a déclaré que cette mouture exploitera pleinement les capacités de la machine - une équipe de développeurs a été mise sur le projet dès la réception des dev kits - il est bon de savoir qu'une version Xbox Series X est également confirmée mais dont les détails seront spécifiés "plus tard". Il n'y a donc plus qu'à patienter.