Marvel's Avengers : de la coop', du gameplay avec Thor, ce qu'il fallait retenir du livestream consacré au jeu

Marvel's Avengers. L'événement a permis de découvrir du gameplay avec Thor à travers la mission "Avenger un jour". L'occasion de voir le Dieu du Tonnerre se débarrasser de plusieurs ennemis avec son marteau Mjolnir, sachant qu'Iron Man ou encore Hulk sont là pour lui prêter main forte. On a également eu droit à un aperçu des missons de zones de guerre qu'il sera possible de boucler en solo, avec le soutien de l'I.A., ou bien en faisant appel à des amis (jusqu'à quatre).





On pourra choisir le personnage de notre choix, tout le contraire des missions de héros qui font partie de la campagne principale. En plus de n'être jouables qu'en solo, "elles ont été développées dans le but de montrer les capacités propres à chaque héros au fur et à mesure que les joueurs les rassemblent." Que ce soit les missions de zones de guerre ou les missions de héros, leur difficulté sera déterminée par la taille de l'équipe et par le niveau des joueurs.





Il a également été question de la customisation des personnages. " Même si chaque super-héros dispose de ses propres pouvoirs, vous pourrez jouer de manière différente selon l'équipement et les compétences sélectionnés, nous indique-t-on. [...] Vous pouvez débloquer et personnaliser les combos de chaque personnage, mais aussi ses capacités héroïques, sa capacité intrinsèque et sa technique emblématique. Certains de ces éléments s'inspirent de l'histoire de Marvel (comics, films, etc.), tandis que d'autres ont été spécialement créés pour ce jeu."





Naturellement, il y aura moyen de personnaliser la tenue des protagonistes. " Les joueurs pourront retrouver l'armure d'Iron Man issue d'''Original Sin'' de 2014 ou encore Donald Blake, clin d'œil à l'alias de Thor apparu pour la première fois dans le numéro 83 de ''Journey into Mystery'' en 1962", prévient Crystal Dynamics. Enfin, en prenant soin de rappeler que Marvel's Avengers sortira aussi sur Xbox Series X et PS5, les développeurs promettent des mises à jour gratuites qui gonfleront le contenu du jeu. Ces updates comprendront des super-héros supplémentaires, des défis inédits ainsi que des nouvelles régions.



La sortie du jeu est programmée pour le 4 septembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia.









Comme promis, Square Enix et Crystal Dynamics ont organisé un livestream exclusivement consacré à