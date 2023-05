Les Gardiens de la Galaxie 3 : le film reçoit un prix de la PETA pour avoir dénoncé la cruauté envers les animaux

#GuardiansoftheGalaxyVol3 gives viewers an eye-opening look into the horrors of animal experimentation.



We’re proud to honor director @JamesGunn with a Not a Number award 👉 https://t.co/U2Vm7JhIUV pic.twitter.com/aTKD5Lhjyp — PETA (@peta) 8 mai 2023

Dans

publié ce lundi 8 avril, il est indiqué que le metteur en scène a rappelé

. La

Grâce à Rocket, James Gunn a mis un visage, un nom et une personnalité sur les millions d'animaux vulnérables qui passent par les laboratoires en ce moment même", a déclaré Lisa Lange, vice-présidente principale de PETA. "PETA célèbre cela comme le meilleur film de l'année sur les droits des animaux pour avoir aidé le public à voir les animaux en tant qu'individus et suggérer que ce n'est pas parce que nous pouvons expérimenter sur eux que nous devrions le faire.

C'est le film dont tout le monde parle depuis quelques jours : Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 fait un démarrage tonitruant un peu partout dans le monde, notamment en France où le film a déjà réuni plus de 1 million de spectateurs en l'espace de 5 jours seulement. Dans le monde, au box office, le 32ème film du MCU a déjà généré plus de 282,1 millions de dollars, d'autant que le métrage de James Gunn jouit d'un très bon bouche-à-oreille. Sa force, en plus de clôturer une trilogie, c'est aussi d'évoquer plusieurs thématiques importants et profonds. La dépression pour Peter Quill, la solitude pour Nebula, l'incompréhension pour Mantis, ou bien encore la cruauté envers les animaux concernant le personnage de Rocket Raccoon. On le sait depuis le premier trailer, le passé du raton-laveur un peu râleur est évoqué, avec des images qui ont fait pleurer des centaines de milliers de spectateurs.Justement, c'est ce part-pris d'avoir évoqué la maltraitrance scientifique des animaux qui a poussé l'association PETA à décerner le prix “Not a Number” (pas un numéro) au film et à son réalisateur James Gunn.“aux spectateurs que tous les animaux méritent une vie de liberté à l’air libre plutôt que d’être enfermés dans des cages de laboratoire”PETA qualifie Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 de “chef-d’œuvre de défense des droits des animaux” mettant en avant le moment “où Rocket n’était connu que sous la forme d’un numéro” dans le laboratoire du Maître de l'Evolution. D’autres scènes d’animaux maltraités sont présentes tout au long du film et la PETA rappelle que les expérimentations des animaux dans les laboratoires du monde entier doivent cesser. Lis Lange, Vice-présidente de PETA, a tenu à laisser un message fort :

Le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est en salles depuis le mercredi 3 mai 2023 en France.