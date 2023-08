Le Garçon & le Héron : le dernier film de Hayao Miyazaki a une date de sortie en France, des images inédites

Sorti au Japon le 14 juillet dernier, Le Garçon & le Héron arrivera chez nous, en France, le 1er novembre 2023. L'annonce vient de tomber il y a quelques minutes et vient soulager tous les fans de Hayao Miyazaki et des productions du studio Ghibli. C'est d'autant plus important car il s'agit-là du tout dernier film du maître de l'animation 2D, désormais âgé de 82 ans et qui arrive 10 ans après Le Vent se Lève. Connu sous le nom de Kimi-Tachi Wa Do Ikiru Ka, soit littéralement "Comment vivez-vous ?" lors de son processus de création, Le Garçon & Le Héros va nous raconter l'histoire de Mahito, un jeune garçon de 11 ans, qui doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où sa mère a grandi. Celle-ci a péri dans un incendie et Mahito s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide. Au fil de ses découvertes et des questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie, le héron va devenir un ami. Le film a été vu, au Japon, par près de 5 millions de spectateurs depuis sa sortie en salles le 14 juillet dernier.On se rappelle qu'en 2020, trois ans après le début de la création du film, Hayao Miyazaki réalisait une une minute de film par mois. Alors que l'animation à l'ordinateur est devenue la norme aujourd'hui, le cinéaste japonais continue de travailler avec des techniques anciennes, le tout étant dessiné à la main. On se rappelle que son grand ami Isao Takahata, avec qui il a fondé le studio Ghibbli, a mis huit ans à réaliser son dernier film, Le Conte de la princesse Kaguya (2014). Le Garçon et le Héron sera présenté en ouverture du Festival International du Film de Toronto et du Festival de San Sébastián. La Première Française aura lieu lors du Festival Lumière le Mardi 17 Octobre.