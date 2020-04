La Comic-Con San Diego de 2020 elle aussi annulée, aucune surprise

Comme l'E3, la gamescom, le Festival de Cannes, Coachella, Japan Expo et bien d'autres salons où les gens se rassemblent par dizaines de milliers, la Comic-Con de San Diego devient elle aussi un dommage collatéral de l'épidémie de COVID-19. Une sentence qui lui pendait évidemment au nez, même si le salon a l'habitude de se tenir à la fin du mois de juillet. Les organisateurs du plus grand salon geek et pop-culture au monde ont fait savoir qu'il ne s'agit en rien d'un report à une date ultérieure, mais bel et bien d'une annulation et que le prochain rendez-vous aura lieu l'année prochaine, du 22 au 25 juillet 2021.



C'est une première depuis 50 ans que le festival existe, mais la santé des uns domine avant le plaisir des autres bien entendu. Les organisateurs reconnaissent en revanche faire leur annonce un peu tardivement, mais ces derniers avaient encore espoir de voir le virus diminuer de se propager d'ici les dates prévues. Evidemment, toutes les personnes ayant acheté leur place en amont seront remboursés, à condition de faire une demande. Il est également possible de transférer son badge à l'édition de l'année suivante, celle de 2021 si jamais les personnes le souhaitent. Vous savez tout !