It Takes Two : le jeu continue de bien se vendre, grâce à la Chine ou aux Game Awards ?

Auréolé du Game Awards du Meilleur Jeu de l'année 2021, It Takes Two est un joli succès commercial également. On le sait depuis un moment puisque Josef Farès communique assez régulièrement sur les chiffres de ventes. En octobre dernier, le jeu avait franchi les 3 millions de ventes et aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de personnes qui ont été séduites par le concept coopératif de ce titre qui n'a pas fini de surprendre. It Takes Two semble donc bien parti pour être un long-seller, sachant que la moitié des ventes ont été réalisées en Chine, comme l'avait indiqué son créateur lors d'un podcast en décembre dernier. A moins que sa récompense aux Game Awards ont donné un grand coup de boost aux ventes en plus du coup de projecteur. On rappelle que le jeu va bénéficier d'une adaptation cinématographique prochainement, et que c'est le studio d'animation dj2 Entertainment qui a hérité du projet, lui qui a déjà plusieurs projets en cours tels que la série animée Tomb Raider, Little Nightmares, My Friend Pedro ou bien le film en live-action de Life is Strange.





