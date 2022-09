It Takes Two : le GOTY 2021 va aussi sortir sur Nintendo Switch, une date et un trailer

Adapté par Turn Me Up Games, un studio spécialisé dans les jeux Nintendo Switch. Bien sûr, la coopération sera possible en local, soit avec deux Joycons différents, soit en reliant

deux consoles Switch. Les joueurs possédant le jeu pourront également inviter une personne de leur choix à jouer gratuitement avec le Pass ami. Royal au bar.

Tout semble sourire à It Takes Two. Accueilli avec les honneurs lors de sa sortie le 26 mars 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, le titre d'Electronic Arts a par la suite été élu "Meilleur Jeu de l'Année" aux Game Awards. Une récompense qui a rendu heureux son créateur, Josef Farès, qui a annoncé en janvier 2022 qu'un film est en préparation pour une sortie ciné d'ici quelques années. Forcément, un tel succès a poussé Electronic Arts à porter le jeu sur Nintendo Switch, la console qu'il ne faut pas manquer si on veut vendre des jeux par palette. L'annonce de cette version a donc été faite lors du Nintendo Direct de ce 13 septembre et un nouveau trailer a également été dévoilé. Electronic Arts précise cependant que ce n'est pas Hazelight Studios qui bosse dessus, maisIl faudra patienter jusqu'au 4 novembre pour vivre l'aventure de ces deux parents transformer en poupées de laine suite à une malédiction.