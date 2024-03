It Takes Two : c'est 16 millions de ventes en 3 ans, qui l'eût cru franchement ?

Seize millions de copies vendues pour It Takes Two en l'espace de trois ans. Franchement, qui l'eût cru ? Pas même Josef Farès, son créateur, qui révèle les derniers chiffres de ventes de son jeu coopératif, élu GOTY de l'année 2021. Il faut dire que ce statut de meilleur jeu de l'année a probablement aidé le jeu à dépasser la sphère confidentielle du jeu vidéo basique pour être plus mainstream. Mais il ne faut pas oublier que It Takes Two a également été disponible dans les abonnements EA Play / Xbox Game Pass Ultimate et PlayStation Plus Extra / Premium, ce qui a aussi contribué à l'explosion de son succès. Pour le studio Hazelight, cela signifie que ce sont pas moins de 30 millions de joueurs qui ont donc découvert le jeu, puisque pour participer à l'aventure, il faut obligatoirement être deux.