It Takes Two : c'est 23 millions de ventes, dont la moitié en Chine, Josef Farès nous fait des aveus

Alors que Josef Farès fait le tour des médias et des créateurs de contenu pour faire la promotion de Split Fiction, ce dernier est revenu sur le succès incroyable de It Takes Two, son précédent jeu, reparti avec la statuette de GOTY en 2021. Une incroyable surprise qui aura permis à ce jeu fort sympathique de toucher le très grand public. Avec en effet 23 millions de copies vendues, It Takes Two se permet de mettre à l'amende des franchises nettement plus populaires, d'autant qu'en multipliant le nombre de joueurs par deux (il faut être deux obligatoirement pour y jouer), cela fait 46 millions de personnes qui ont joué au titre. Sauf que Josef Farès nous révèle une donnée qui nous était encore peu connue : sur les 23 millions de copies qui ont été vendues dans le monde, la moitié provient de Chine, ce qui signifie que grosse modo, 11.5 millions d'exemplaires ont été écoulés dans le pays du milieu. C'est en effet au micro de la chaîne YouTube MinnMax que le créateur libano-suédois a révélé cette information.



"Sur les 23 millions de ventes, la moitié a été réalisée en Chine. Et pour une raison que je ne sais pas, ils ont adoré notre jeu."



Voilà qui permet de remettre l'église au centre du village et de comprendre que désormais la Chine n'est plus un marché à négliger pour les éditeurs et studios de jeux vidéo. Le succès fulgurant de Black Myth Wukong et ses 25 millions de copies (dont 7.5 millions en Occident) prouve que le public chinois a évolué, qu'il ne se cantonne plus à des jeux mobiles ou à du MMO. Split Fiction a sans doute été bâti avec cette donnée, d'autant que cette fois-ci, on va arborer une autre ambiance, entre fantasy et science-fiction. D'ailleurs, le jeu regorge de référence à la pop culture et les villes sci-fi qu'on va parcourir rappellent Blade Runner et ses ambiances très tokyoites dans son rendu, le genre d'atmosphère qu'on retrouve désormais dans des mégalopoles chinoises comme Shanghai ou Chingqin. Reste à savoir si le public chinois sera aussi réceptif que pour It Takes Two.