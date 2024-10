It Takes Two : les 20 millions de ventes franchies, Josef Farès sur un petit nuage

Comment ne pas être sur son petit nuage quand ta dernièe production dépassé les 20 millions de ventes ? C'est bien le score que It Takes Two a atteint en l'espace de trois ans et demi et qui prouve que le titre de Josef Farès est aujourd'hui un long-seller. C'est d'autant plus vrai qu'en mars 2024, les ventes avaient dépassé les 16 millions de copies écoulées, ce qui signifie que le jeu a séduit 4 millions de personnes en plus en l'espace de six mois. Et s'il fallait prendre en compte que It Takes Two est un jeu qui se joue obligatoirement à deux, autant vous dire que le nombre de joueurs peut donc être multiplié par deux. On rappelle d'ailleurs que It Takes Two avait remporté la palme du GOTY en 2021, surprenant pas mal de monde cette année.