It Takes Two : le GOTY 2021 est un carton commercial, le point sur les derniers chiffres

Pat Casey et Josh Miller (qui sont à l'origine du script des deux Sonic), tandis que Dwayne Johnson devrait être retenu dans le casting du film.

It Takes Two compte désormais plus de 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est en effet ce que révèle Hazelight Studios au détour d'un tweet, ce qui permet de rappeler qu'en février dernier , le jeu avait déjà franchi la barre des 5 millions. Une dynamique qui ne semble pas faiblir donc, le titre de GOTY 2021 décerné au Game Awards ayant certainement permis au jeu de Josef Fares de bénéficier d'une popularité à laquelle pas grand monde s'attendait, et ce même si les critiques ont été plus qu'excellentes. D'ailleurs, plus d'un an après sa sortie (26 mars 2021), It Takes Two affiche une moyenne Metacritic de quasiment 89.Pour mémoire, au début de l'année , on apprenait qu'une adaptation cinématographique était en chantier chez dj2 Entertainment sous l'égide d'Amazon Studios. Le scénario sera écrit par