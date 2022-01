It Takes Two : le GOTY 2021 aura droit à son adaptation au cinéma, tous les détails

Alors qu'on attend que Dwayne "The Rock" Johnson nous officialise le nom de son nouveau film tiré d'un jeu vidéo (sans doute Call of Duty), on apprend par le biais de Variety que le jeu It Takes Two, élu jeu de l'année 2021 à la cérémonie des Game Awards va bénéficier d'une adaptation au cinéma prochainement. C'est le studio d'animation dj2 Entertainment qui a hérité du projet, lui qui a déjà plusieurs projets en cours tels que la série animée Tomb Raider, Little Nightmares, My Friend Pedro ou bien le film en live-action de Life is Strange. Le créateurs de It Takes Two, Josef Farès, se félicite d'une telle création, lui qui attache beaucoup d'importance à l'histoire de son jeu qui raconte comment deux parents vont être transformer en poupées minuscule après que leur fille Rose leur ait jeté un sort. Ils vont alors travailler ensemble dans un monde qui leur est désormais géant pour retrouver leur fille et rompre le sort. Une sorte de Minipouss moderne, avec des poupées à la place des petites créatures mièhumaine mi-souris. Pour l'heure, il ne s'agit que d'une annonce, aucune date de sortie n'a été évoquée.