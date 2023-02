It Takes Two : le jeu a franchi un cap symbolique important, même son créateur n'y croit pas

We just sold over 10 million units of #ittakestwo We still can’t believe it. NOBODY expected this. Thank you all🙏 https://t.co/qPQAMN3MEf — Josef Fares (@josef_fares) 3 février 2023

Jeu studio fondé par l'impétueux Josef Farès (Brothers : A Tales of Two Sons, A Way Out), Hazelight Studios vient de lâcher un tweet qui donne du baume au coeur. A date du 3 février 2023, leur dernier jeu, It Takes Two, vient de franchir le cap symbolique des 10 millions d'exemplaires vendus. Un score inattendu pour un jeu de cette trempe, ce seuil des 10 millions étant souvent réservé aux gros blockbusters AAA ultra populaires. On observe surtout que le jeu a doublé ses ventes en un an tout juste, puisqu'on apprenait le 4 février 2022 que It Takes Two avait franchi les 5 millions de copies écoulées . Même son créateur, Josef Farès, s'est dit surpris que son jeu ait atteint un tel niveau de popularité, rappelant par la même occasion qu'il a été joué par le double de personnes (20 millions), puisque It takes Two est un jeu qui se joue obligatoirement à deux.L'histoire de ce jeu à l'esprit familial raconte l'histoire entre May et Cody, un couple batant de l'aile et sur le point de divorcer. Leur fille Rose, prise en otage dans leurs disputes, décide de leur jeter un sort avec l'aide d'un curieux livre dénommé Docteur Hakim et deux poupées à l'effigie de ses parents. Du vaudou en quelque sorte. Transformés en poupées grandeur nature, les parents de Rose se retrouve miniaturisés dans un monde devenu dangereux dès le moindre déplacement. It Takes Two avait d'ailleurs été élu GOTY 2021 lors des Game Awards de la même année. Une consécration qui lui a permis d'accéder à une plus grandes notoriété.