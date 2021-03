It Takes Two : on a joué à deux en coop', c'était coloré, fun et prometteur !

Ancien réalisateur de cinéma, Josef Fares est un créateur de jeux vidéo pas tout à fait comme les autres. Non seulement le scénario tient une place importante dans ses œuvres, mais l'homme aime tout particulièrement mettre l'accent sur la coopération entre deux personnages, qu'ils soient contrôlés par un seul joueur (l'excellent Brothers : A Tale of Two Sons) ou par deux (l'heureux A Way Out aux 3,5 millions de copies écoulées). C'est donc à quatre mains et deux manettes que nous avons profité des premières heures de l'imminent It Takes Two !

Commençons par des considérations bassement matérielles en précisant que même si vous comptez y jouer en ligne, et qu'elle que soit votre plateforme de prédilection (PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X/S), vous n'aurez pas à acheter deux fois le jeu pour le parcourir avec un ami. Ce principe de "Pass Ami" gratuit déjà appliqué à A Way Out par le passé est fort bienvenu puisque la coopération est une nouvelle fois obligatoire ici. Il est totalement impossible de jouer en solo, toute l'aventure ayant été pensée pour deux joueurs. Cette fois les deux héros ne sont ni frères ni compagnons d'infortune, mais forment un couple qui bat franchement de l'aile puisque le divorce est à l'ordre du jour. Cependant, par un tour de passe-passe scénaristique impliquant leur fille unique, Cody et May se retrouvent changés respectivement en petite poupée d'argile et en minuscule pantin de bois. Dès lors, le couple va être forcé de s'entraider et de collaborer au lieu de s'entre-déchirer. Le pétillant Dr Hakim, qui prend la forme d'un livre de conseils matrimoniaux vivant et moustachu, va les guider dans cette voie et leur apprendre les rudiments de la vie d'aventuriers rétrécis.







Pour les joueurs, le gameplay s'articule essentiellement autour d'un saut, d'un double saut, d'une impulsion en avant, d'un grappin, d'un tir et d'une commande d'interaction avec certains éléments du décor. Il n'en faut pas plus pour s'amuser, car Josef Fares et les développeurs de Hazelight Studios savent à la fois mettre en scène leur histoire et renouveler suffisamment les situations pour que le gameplay ne semble jamais redondant. C'est en tout cas ce que nous avons pu constater durant les quatre premières heure de l'aventure auxquelles nous avons eu accès. Rien qu'en ce qui concerne les boss, ce premier contact avec It Takes Two nous a permis d'affronter un aspirateur, une boîte à outils, un scarabée et une guêpe robotique ! Mieux encore, le jeu propose par moments des phases asymétriques, qui permettent aux deux joueurs de profiter d'un gameplay légèrement différent, ce qui devrait d'ailleurs assurer une certaine rejouabilité au titre.





CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES PARENTS