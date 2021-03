It Takes Two : un nouveau trailer avec du gameplay dedans, l'union fait la force

, a-t-il assuré entre autres

It Takes Two refait surface à travers une toute nouvelle vidéo généreusement offerte par Electronic Arts. L'occasion de rappeler qu'à l'instar d'A Way Out, la coopération sera au coeur du gameplay avec des mécaniques qui permettront à Cody et May de s'entraider, alors que ce couple (transformé en poupées) souhaite divorcer. Comme nous avons eu l'occasion de mettre les mains sur le nouveau jeu de Hazelight Studios, nous vous conseillons de jeter un oeil à nos premières impressions à cette adresse Récemment, le créateur d'It Takes Two (Josef Fares) expliquait qu'à ses yeux, la rejouabilité dans le jeu vidéo n'était pas une priorité. "Finalement, on devrait faire attention quand on parle de rejouabilité, parce que lorsque l'on regarde les statistiques, on s'aperçoit que les gens ne terminent même pas les jeuxLe danger, c'est que tout le monde, y compris les analystes, parlent de rejouabilité. Franchement, qui rejoue aux jeux ? Sans doute un petit pourcentage de joueurs. On devrait d'abord s'intéresser au fait que les gens finissent les jeux.Pour mémoire, It Takes Two est attendu pour le 26 mars sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One et PC.