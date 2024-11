Indiana Jones et le Cercle des Anciens : animations rigides, IA aux fraises, faut-il s'inquiéter ?

Parmi les gros jeux de cette fin d'année, il y en a un qui va sortir un peu plus tard que les autres, c'est Indiana Jones et le Cercle des Anciens. C'est le prochain jeu de Bethesda en tant qu'éditeur, mais derrière le projet, c'est le studio MachineGames, bien connu dans l'industrie pour les très sympathiques Wolfenstein qui ont été remis au goût du jour il y a une dizaine d'années. Il y a quelques semaines, Bethesda a organisé des sessions de previews hands-on un peu partout dans le monde, à San Francisco pour les Américains et à Londres pour la presse européenne. Je n'ai pas eu la chance de faire partie des médias invités, mais j'ai néanmoins réussi à mettre la main sur du gameplay inédit et en 4K que j'avais envie de vous partager. Vingt minutes d'images totalement inédites qui donnent déjà le ton de ce qui nous attend le mois prochain sur PC et Xbox. Et je vais aussi en profiter pour décortiquer ce qui se dit du gameplay, parce qu'il y a des choses qui ont l'air prometteuses et d'autres carrément inquiétantes...

Depuis qu'il a été annoncé et révélé comme étant un jeu en vue FPS et donc subjective, Indiana Jones et le Cercle des Anciens est un jeu qui divise. La communauté des joueurs en est effet partagée, parce que pour beaucoup d'entre eux, un jeu Indiana Jones se doit d'être à la troisième personne et non à la première. Et je vais prendre position, je suis assez d'accord avec cet avis. Surtout quand on décide de s'appuyer sur la notoriété de Harrison Ford et de l'utiliser pour qu'il apparaisse dans le jeu. Alors certes, comme vous pouvez le voir avec ces images de gameplay en 4K, le jeu proposera de nombreuses cinématiques pour qu'on puisse votre la bouille du comédien à l'orée de ses 40 printemps, lorsqu'il pétait encore la forme. Parce que oui, ce serait dommage d'avoir payé aussi cher son cachet pour ne pas le voir dans le jeu. Mais difficile il est vrai de se dire qu'on ne pourra pas profiter de sa gouaille in-game, à tourner autour de lui avec le stick analogique droit.







FPS > TPS ?!



Pour les créateurs de MachineGames, c'est un choix artistique et éditorial. Peut-être... Sans doute... Pourquoi pas... c'est un point de vue qui se défend, mais en vrai, on sait tous que c'était par facilité de développement. Parce que choisir la vue FPS, c'était avant tout un gain de temps considérable en termes de production pour tout le monde. Pour MachineGames, tout le processus de création était déjà en place avec plus de 10 ans de FPS, pour Bethesda, c'est s'assurer un temps de production rapide, et bien amoindri que si le studio était parti sur un jeu à la troisième personne où il aurait fallu tout refaire from scratch. Notamment avec le personnage, les interactions avec les décors, la mise en scène, etc etc. Et avec ce qui a été fait depuis 10 ans avec Wolfenstein, le studio avait déjà tous les outils et même des assets déjà prêts, puisque la Seconde Guerre Mondiale, c'est leur dada à eux, et que Indiana Jones et les Nazis, c'est aussi quelque chose d'indissociable. Donc oui, c'est smart, c'est malin, mais le discours "On a choisi la vue FPS pour un choix artistique", on a quand même des doutes...









Concernant le gameplay, cet Indiana Jones signé MachineGames sera radicalement différent des productions habituelles du studio suédois, puisque l'accent va être mis sur la furtivité et les combats au corps-à-corps qui caractérisent forcément notre aventurier. Et parmi les segments qui étaient jouables lors de cette session de preview hands-on, il y avait cette mission d'infiltration au Vatican, à Bastione San Luca, navré si ma prononciation est à chier, j'ai fait espagnol en LV2 quand j'étais au lycée, pas italien. Cette mission se déroulait donc de nuit et elle permettait d'entendre les ennemis parler italien entre eux, ce qui est plutôt chouette pour l'immersion. De ce qu'il en ressort globalement de l'avis des journalistes qui étaient sur place, c'est que l'infiltration est quand même assez basique. On reste accroupi pour ne pas se faire voir, on balance des objets comme des bouteilles pour attirer leur attention, les contourner et les assommer par derrière. Parfois, il est même possible d'utiliser une pelle, un balais ou un parapluie pour les étourdir plus facilement. Avec le parapluie d'ailleurs, on pourra attraper les couilles des ennemis, ce qui donne lieu à des situations rigolotes propres à l'ambiance Indiana Jones. Plutôt cool.







I.A. PAS PHOTO



Après, c'est du archi connu et archi joué, surtout qu'en termes d'IA, il semblerait que le jeu fasse partie des mauvais élèves dans le domaine. Le pattern des ennemi qui rôde est basique, il arrive souvent que les situations soient ubuesques avec des gardes quasi aveugles avec cette jauge qui se permet même de se remplir avant que les gardes ne vous détectent alors que Indy se tient carrément devant eux. Sincèrement, un tel système, c'est obsolète de ouf, on se croirait revenu 20 ans en arrière sérieux et clairement, ça fait partie des points qu'il faudra améliorer d'ici la sortie, mais vu qu'on est à 1 mois de sa sortie, autant vous dire que la messe est dite. Après, une IA cassée, on commence à avoir l'habitude, ça fait des décennies que c'est comme ça et à part The Last of Us 2 où il y a eu un vrai travail de dingue sur le comportement des ennemis, on en revient toujours aux mêmes soucis. Ce débat autour de l'IA pétée a d'ailleurs fait l'objet d'un reportage chez le JDG et je vous invite à le regarder. De toutes les façons, faire une bonne IA, c'est ce qui demande le plus de temps de dev et du temps, c'est de l'argent... Cela étant dit, si jamais vous grillez votre couverture, ça ne sera pas le game over comme dans certains titre genre Star Wars Outlaws ou le Tintin de Microids pour ne citer que ces deux jeux ; l'alerte est donnée, les gardes raboulent en meute, les chiens sont même lâchés et peuvent attaquer le mollet de notre Indy qui va devoir courir partout pour trouver un endroit pour se planquer. Certains ont même parlé que ces sensations d'improvisation de situations rappellent l'ambiance des films. C'est pas faux...







Enfin, grosso modo, vous l'avez compris, il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de subtilité dans ce jeu, surtout que ce n'est pas dans le pedrigree des développeurs de MachineGames de faire du stealth, ils sont davantages habitués à faire parler la poudre qu'autre chose. Il y aura des armes à feu dans cet Indiana Jones, mais ce ne sera clairement pas le coeur du gameplay, soyez bien au courant de la direction prise par le jeu. De même, lors des combats, il ne faudra pas s'attendre à de vrais miracles non plus. Indiana peut donc jouer des poings, il peut esquiver et même parer les attaques, tout comme ses adversaires d'ailleurs, et si jamais le combat devient trop compliqué, on peut toujours se servir de son fouet pour faire trébucher l'ennemi, ou carrément le désarmer avec. Ce qui s'annonce plutôt chouette, c'est le côté bien brutal des coups qui sont donnés, avec des bruitages percutants qui donnent vraiment le sentiment que les affrontements sont brutaux. Il y a un côté assez lourd dans les déplacements que perso j'aime bien et qui peut faire son petit effet.







PULP FICTION



De toutes les façons, Indiana Jones et le Cerle des Anciens va davantage miser sur le côté pulp des films, en essayant de retranscrire l'atmosphère qu'on connait tous. Le jeu n'hésitera pas à miser sur les situations comiques, les blagues d'Indy, son côté un peu gauche parfois, et surtout, il ya aura des énigmes et pas mal d'exploration. Des documents à récupérer, des clefs à trouver pour ouvrir des portes scellées, des murs ou des gouttières à escalader, des descentes en tyroliennes, ce sera d'ailleurs le moment de voir notre Indy de dos et de constater qu'en termes d'animation, c'est quand même bien rigide et que effectivement, ça aurait été compliqué pour MachineGames de faire un jeu à la troisième personne quand on voit que ces quelques passages sont animés avec si peu de souplesse. Certains journalistes ont félicité l'ensemble de l'immersion avec notamment un passage en égypte dans le marché de Gizeh. Personnellement, je trouve que ça manque de vie, d'animations et que les PNJ sont tous bien figés. Je ne suis pas du tout impressionné.







Sinon, les previews ont mis l'accent sur des graphismes relativement chouettes et c'est vrai que dans son ensemble, ça passe pas mal. Les textures sont bien détaillées, il y a de la richesse viselle, l'éclairage est top aussi et ça rend plutôt bien. Bon, on n'est clairement pas sur de la production design dernier cri, mais ça fait le taff, surtout que le sound design semble être aussi un bon positif, du moins de ce que j'entends dans cette vidéo de gameplay. Espérons que MachineGames ait gardé d'autres arguments sous le coude pour faire de son Indiana Jones une bonne surprise, mais il est évident qu'on ne sera pas sur une production surprenante, a minima plaisante de retrouver un jeu d'aventure à une époque où Lara Croft et Nathan Drake, les enfants spirituels d'Indiana Jones sont portés disparus... A bon entendeur...