Indiana Jones et le Cercle Ancien : un bug permet de jouer à la 3è personne, et c'est rigolo

Indiana Jones et le Cercle Ancien est un titre qui a su déjouer tous les mauvais pronostics, notamment sur le fait d'avoir choisi une vue subjective au lieu de la vue troisième personne que beaucoup de joueurs fantasmaient. Le jeu fonctionne bien à travers les yeux d'Indy, mais il semblerait que le destin du jeu souhaite qu'on puisse voir à quoi il peut ressembler lorsqu'on voit notre aventurier de dos, en permanence, et pas uniquement lors des phases de grimpette. Plusieurs personnes ont été hurtées à un problème de sauvegarde qui a permis au jeu de rester bloqué en vue TPS, celle qu'on aperçoit avant de reprendre une partie. Forcément, le résultat n'est pas optimal, notamment concernant les animations, car le jeu n'a pas été développé pour un rendu TPS, mais au moins, on peut rire de certaines situations où le personnage d'Indiana est désarticulé, principalement lors des sauts et des affrontements au corps-à-corps.











