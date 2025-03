Indiana Jones officialisé sur PS5, c'est Nathan Drake (Uncharted) qui fait l'annonce, et c'est magique...

C'était un secret de polichinelle, mais au moins c'est désormais officialisé : Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive sur PS5 dans quelques semaines, puisque c'est la dae du 17 avril 2025 qui a été retenue pour faire débarquer l'aventurier sur la console de Sony. Mais Bethesda Softworks n'a pas fait les choses à moitié, puisque l'éditeur s'est payé les services d'un certain Nolan North, qui n'est autre que le comédien qui a joué Nathan Drake dans la saga Uncharted. Sans évoquer le personnage, Bethesda met en avant cependant l'aspect aventure que représente un jeu Indiana Jones, d'autant que Nolan North se présente comme un mentor auprès de Troy Baker, qui incarne Indiana Jones dans le jeu. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Troy Baker et Nolan North ont déjà collaboré ensemble à de nombreuses reprises. La première, c'est dans The Last of Us en 2013, puisque Troy Baker incarne Joel et Nolan North David le cannibale, puis en 2016 avec Uncharted 4 où Troy Baker a endossé le rôle de Sam Drake, le grand frère de Nathan. La boucle est bouclée et le clin d'oeil incrédiblé.