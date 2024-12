Indiana Jones et le Cercle des Anciens : Bethesda lâche le trailer final, il en montre beaucoup trop !

Indiana Jones et le Cercle des Anciens sur PC et Xbox, et du côté de Bethesda Softwoks, c'est l'occasion de publier le trailer de lancement et nous mettre une petite piqûre de rappel. Oui, le jeu sera en vue subjective, mais on nous promet de l'aventure et une belle immersion dans l'ambiance Indy. Le jeu misera d'ailleurs sur l'exploration et les énigmes, moins sur le shooter puisque ce n'est pas l'esprit Indiana. En revanche, les combats à la main devraient faire partie du gameplay, et on espère que les animations seront moins rigides et l'IA plus pertinente que les vidéos de gameplay qu'on a vues jusqu'à présent... Réponse le 9 décembre prochain.





Plus que quelques jours avant l'arrivée d'