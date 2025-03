Indiana Jones et le Cercle Ancien : la date de la version PS5 a fuité, c'est pour très bientôt

Sorti le 6 décembre 2025, Indiana Jones et le Cercle Ancien fut une très belle surprise malgré ses quelques défauts d'IA et de rigidité dans ses animations. On savait que l'exclu Xbox était temporaire, mais pour combien de temps, personne ne savait le révéler. Jusqu'à ce soir, puique la date de sortie vient de fuiter en la personne de billbil-kun, toujours là pour nous donner des informations fiables. Selon lui, les aventures d'Indy sur PS5 démarreront le 17 avril 2025, mais les gens qui achèteront l'édition Premium pourront d'y mettre dès le 15 avril via un accès anticipé. Et puis, n'oublions pas que le jeu a fait son apparition sur le site web d’ESRB, organisme de classification des jeux vidéo aux Etats-Unis. On ne sait pas si l'édition collector est prévue, mais ce serait sympa que les joueurs PS5 puissent aussi en bénéficier. Vous pouvez retrouver notre test de Indiana Jones et le Cercle Ancien juste ici.