Indiana Jones et le Cercle des Anciens : 14 nouvelles minutes de gameplay pour rassurer les joueurs

Indiana Jones et le Cercle des Anciens a fait l'objet d'une présentation en ce lundi férié. L'occasion pour Bethesda Softworks et MachineGames de rassurer les joueurs frileux à l'idée d'incarner Indy en vue subjective. Il faut dire que ce choix n'a pas manqué de faire réagir, au point de devenir même un rejet pour ce genre de titres. Parce que oui, il ne faut pas se tromper, Indiana Jones et le Cercle des Anciens sera un jeu d'action-aventure, avec exploration, énigmes à résoudre, grimpette avec l'aide de son fouet et combats au corps-à-corps. La vue FPS n'est pas foncièrement la meilleure pour un rendu fluide et impactant, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Toutefois, c'est au niveau de l'ambiance, du jeu d'acteur (merci Troy Baker), des situations comiques et la narration que le jeu va tenter de faire oublier des animations datées et une IA qui semble assez aux fraises.



Rendez-vous le 9 décembre prochain pour en avoir le coeur net, sur PC et Xbox Series.





Il fera partie des derniers jeux à arriver sur les étals et les boutiques en ligne,