Indiana Jones et le Cercle des Anciens : du gameplay avec la voix ténébreuse de Troy Baker

Indiana Jones et le Cercle des Anciens. Le jeu a évidemment eu droit à un focus lors du Xbox Games Showcase avec une vidéo de près de 5"30 min dans laquelle l'histoire est mise en avant, tout comme la modélisation des différents personnages, le visage de Harrison Ford également. L'extrait qui nous est proposé nous permet de voir que notre aventurier ira jusque dans des contrées glacées, comme l'Himalaya, tout en étant chassé par des Nazis. Un programme classique pour notre Indy qui n'hésitera pas à sortir le fouet, parfois le pistolet, mais souvent les poings.





S'il restera dans la conscience collective comme étant Joel de The Last of Us, Troy Baker continue de multiplier les rôles et le prochain qui lui permettra d'avoir un joli coup de projecteur sur lui n'est autre que