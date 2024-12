Indiana Jones : d'autres jeux seraient déjà en préparation, la rumeur enfle...

Sorti il y a 15 jours, Indiana Jones et le Cercle Ancien est, selon certains analystes comme Mat Piscatella, un véritable succès commercial. Le jeu serait en effet deuxième des ventes en dollars sur la semaine du 9 au 14 décembre, soit juste derrière Call of Duty Black Ops 6, sachant que ces chiffres ne tiennent pas compte des joueurs qui ont joué au jeu sur le Game Pass. Un succès qui semble avoir donné envie à LucasFilm Games de capitaliser sur la licence avec d'autres jeux qui serait en cours de production. C'est du moins ce qu'avance Daniel Richtman, ou DanielRPK, un insider bien connu du jeu vidéo mais surtout du cinéma et qui tape souvent juste. Son tweet a d'autant plus été corroboré par un autre journaliste qui n'hésite pas à faire fuiter ses infos dès qu'il le peut, à savoir Jez Corden de Windows Central. Ce dernier a répondu au tweet de Richtman par un gif "It's True", qui a mis le feu aux poudres sur Twitter.







Reste à savoir comment la licence va revenir, s'il s'agit d'une suite au Cercle Ancien avec toujours le studio MachineGames aux commandes, à moins que d'autres studios et éditeurs soient impliqués dans des titres totalement différents. Et c'est là qu'on peut imaginer un vrai jeu Indiana Jones à la troisième personne, chose que beaucoup de joueurs ont réclamé, même si la vision vu sibjective de MachineGames s'est avérée être totalement légitime. Il n'y a plus qu'à attendre les voies officielles maintenant...